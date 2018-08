Chamas queimaram quase 28 mil hectares no Algarve

Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

O incêndio que deflagrou em Monchique a 3 de agosto destruiu perto de 28 mil hectares no Algarve, segundo a última atualização disponibilizada pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).

De acordo com os dados mais recentes, e tendo por base a última informação colocada no site do EEFIS, datada de 11 de agosto, um dia depois do incêndio ter sido dado como dominado, tinham ardido 27.635 hectares.

A área destruída no grande incêndio que assolou a mesma região em 2003, embora nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos, foi de 41.000 hectares, mais 13.365.

O incêndio rural, que foi combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na manhã de dia 10 de agosto, atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Segundo o município de Monchique, arderam cerca de 16.700 hectares no concelho. A presidente da Câmara de Silves estimou hoje em cerca de 10 mil hectares a área ardida no concelho na semana passada.

Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

O maior incêndio, em termos de área ardida, que este ano se tinha verificado até ao final de julho em território nacional era o da Guarda onde, em fevereiro, arderam 86 hectares.

No ano passado, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Quanto aos maiores incêndios em termos de área ardida, ocorridos no ano passado, no topo da lista aparece o que teve origem no dia 15 de outubro, em Seia/Sandomil, no distrito da Guarda, que destruiu 43.191 hectares.