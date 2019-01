Partidos contra proposta de legalização da canábis para fins recreativos

Ana Sofia Ferreira Hoje às 17:39 Facebook

Os projetos-lei apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN - Pessoas, Animais e Natureza para a legalização do uso da canábis para fins recreativos, viram o seu futuro como lei apertado, esta quinta-feira no Parlamento. O PSD, CDS-PP e do PCP pronunciaram-se contra. O partido os Verdes absteve-se.

As propostas legislativas apresentadas pelos dois partidos pretendiam legalizar a o uso adulto e pessoal da canábis com o objetivo de combater "redes de trafico" e permitir o "consumo informado", afirmou Moisés Ferreira, deputado do BE.

Já para o PCP, as reais intenções do BE sempre foram - desde o início da discussão sobre a canábis - "abrir caminho para a legalização total". Para Carla cruz, deputada do PCP, ao conceções apresentadas "desvalorizam a perigosidade do consumo" da substância.

As propostas "são claras, rigorosas e pertinentes", afirmou o PS. Contudo, desconhecem-se "os efeitos do uso a médio e longo prazo", sublinhou Alexandre Quintanilha, deputado socialista. Por isso, "queremos ser mais prudentes e ter mais dados sobre os impactos e efeitos do uso da canábis".

Apesar dos resultados, o BE teve em conta a intervenção do PSD - que pedia que fosse revista a proposta do auto-cultivo por não permitir o controlo e a qualidade da substância - e mostrou-se disponível para discutir e alterar as suas propostas.

O PSD apelou a que os projetos baixassem a comissão parlamentar sem votação para prosseguir o debate em sede de especialidade. Ainda assim, o BE assegurou que irão a votação amanhã.

Em Portugal, o consumo é apenas permitido para fins terapêuticos, tendo sido legalizado a 15 de junho passado (promulgada pelo Presidente a 10 de julho), também por iniciativa do Bloco de Esquerda e do Pessoas-Animais-Natureza.