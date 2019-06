Chumbada proposta do PS de nova Lei de Bases da Saúde

Hoje às 18:57 Facebook

Com o voto contra de todos os partidos, com a exceção do Partido Socialista, a proposta de nova Lei de Bases da Saúde foi, esta terça-feira, chumbada no Parlamento.

O braço-de-ferro entre BE e Governo socialista sobre a Lei de Bases da Saúde já dura desde meados de abril, quando depois de os bloquistas, em conferência de imprensa, terem apresentado como alterações à proposta pontos que disseram terem sido acordados com o Governo, como o fim das parcerias público-privadas (PPP), o executivo garantiu que não tinha fechado qualquer acordo com nenhum partido.

Desde então, a tensão aumentou e o tema do fim das PPP tem marcado as interpelações que a coordenadora do BE, Catarina Martins, fez ao primeiro-ministro, António Costa, nos debates quinzenais e muitas das declarações públicas da líder bloquista, que considera "um erro" adiar a nova Lei de Bases da Saúde para a próxima legislatura.

Ainda este fim-de-semana, no final da Mesa Nacional do BE, Catarina Martins rejeitou que o partido tenha criado um impasse quanto à aprovação da Lei de Bases da Saúde e salientou que a legislação só não seria aprovada se o PS "considerar que impor" as PPP "é mais importante".

Em 08 de junho, o BE chegou a garantir que aprovaria a proposta da Lei de Bases da Saúde se as PPP fossem retiradas da lei, para serem discutidas mais tarde, e se o atual regime jurídico que as regula fosse revogado.

Já o PCP, foi o primeiro partido, em 31 de maio, a pedir o adiamento da votação da base 18 da Lei de Bases da Saúde, que diz respeito às PPP.

A semana passada, o PCP também se manifestou insatisfeito com as alterações propostas pelo PS a esta lei por considerar que mantêm "portas abertas" a novas parcerias público-privadas.