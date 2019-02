Chuva abranda: segunda-feira de sol mas com descida da temperatura mínima

JN Hoje às 12:29 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este domingo, períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, e vento por vezes forte no litoral a norte do Cabo Mondego e terras altas.

O céu será geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do início da tarde. A chuva, persistente durante a manhã, tenderá a diminuir de intensidade e frequência pela mesma altura do dia.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 65 km/h, no litoral a norte

do Cabo Mondego até ao final da manhã, rodando para noroeste. Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, rodando gradualmente para noroeste e tornando-se moderado (20 a 35 km/h) a partir do início da tarde.

O IPMA regista hoje uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no litoral. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 4 graus Celsius (Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu) e os 11 (Lisboa) e as máximas entre os 10 (Guarda) e os 19 (Santarém).

Chuva abranda e mínimas baixam

Para segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com maior nebulosidade e possibilidade de chuva fraca no Sul, até meio da manhã. Poderá haver formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, tornando-se moderado (25 a 35 km/h) de leste nas terras altas do Norte e Centro, a partir do final da tarde.

É esperada ainda uma pequena descida da temperatura mínima no Norte e Centro. As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os -1 graus, em Bragança, e os 10, em Beja e Faro, com as máximas a variarem entre os 12, na Guarda, e os 20, em Faro.