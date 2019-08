Chuva continua e temperatura máxima desce

JN Hoje às 09:01 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quarta-feira, em Portugal continental, céu nublado, em especial no litoral oeste, chuva no Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no interior.

Nas regiões Norte e Centro, haverá muita nebulosidade e períodos de chuva, em especial no litoral e a partir da tarde. O vento será fraco do quadrante oeste, rodando gradualmente para o quadrante sul a partir da tarde, e soprando por vezes moderado (até 30 km/h) na faixa costeira e forte (até 40 km/h) nas terras altas.



Espera-se uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.



No Sul, o IPMA prevê também períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde. Durante a manhã e início da tarde, há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Alto Alentejo. O vento será fraco do quadrante norte, rodando gradualmente para o quadrante oeste, soprando temporariamente moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde no litoral e nas terras altas.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 32 graus Celsius, em Beja, Évora e Santarém, e os 23º, em Viana do Castelo, ao passo que as mínimas vão variar entre os 14º, na Guarda, e os 22º, no Funchal.