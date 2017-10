Chuva e nuvens até ao fim de semana

JN Hoje às 19:50 Facebook

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que os próximos dias serão marcados por chuva e céu muito nublado em todo o território continental.

Para quarta-feira antecipam-se "períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, até ao início da tarde" e uma pequena descida de temperatura. Segundo as informações disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu irá apresentar-se geralmente muito nublado e haverá períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial até ao início da tarde. O vento estará fraco a moderado.

Na quinta-feira, o céu estará geralmente muito nublado e com períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. O vento será fraco a moderado e haverá uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima. O cenário deverá repetir-se na sexta-feira mas com períodos de chuva em geral fraca.

Para sábado, o IPMA prevê um céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde, havendo períodos de chuva ou aguaceiros mas em geral fracos e uma nova pequena descida da temperatura.