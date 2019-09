Chuva e trovoada de regresso ao Norte e Centro do país

Hoje às 15:25 Facebook

Até à próxima quarta-feira estão previstos aguaceiros e trovoada no interior Centro e Norte de Portugal continental. O bom tempo vai parar por enquanto.

Para este domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a queda de chuva, também em regime de aguaceiros, acompanhada de trovoada na região do interior centro e estende-se ao interior Norte, situação que se prolongará até segunda-feira, de acordo com as previsões.

Na terça e quarta-feira, os aguaceiros poderão continuar de "forma mais generalizada" nas regiões do norte e Centro, mas por ação de uma outra depressão, que chega ao território continental português a partir do oceano Atlântico, trazendo "ar mais fresco".

Segundo as previsões do IPMA, as temperaturas deverão diminuir nos próximos dias. No Porto, por exemplo, este domingo regista-se 27ºC de temperatura máxima. Na segunda e terça-feira, os termómetros baixam para os 22ºC e 23ºC, respetivamente.

A "gota fria", que atingiu a Espanha nos últimos dias (e fez seis mortos), deverá chegar a Portugal continental, mas de forma menos severa.