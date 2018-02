Chuva e vento fortes regressam segunda-feira e ficam toda a semana

Hoje às 21:40 Facebook

Depois de uma semana de sol, com temperaturas amenas, o mau tempo regressa na segunda-feira.

Chuvas fortes e ventos intensos, com neve nos pontos mais altos, vão dominar toda a semana até ao próximo domingo, disse ao JN fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A precipitação começa segunda-feira de manhã, na região Sul do país, e estender-se-á "gradualmente" à região Centro, devendo chegar ao Norte ao final da tarde, altura em que se fará sentir de forma "especialmente forte". Para quarta-feira, está previsto um agravamento da precipitação em todo o território continental e na Madeira. Haverá, também, aumento da intensidade do vento e da agitação marítima. "As rajadas poderão atingir 85 km por hora nas terras altas e 75 km por hora no litoral", avisa.

O regresso do mau tempo deve-se à existência de "uma região depressionária com vários núcleos centrados a norte e noroeste dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, aos quais estão associados sistemas frontais", esclarece o IPMA nas sua página da internet.

Na serra da Estrela, vai voltar a nevar. "Nos pontos mais altos, a precipitação será de neve a partir do final da manhã de amanhã, descendo temporariamente a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro até meio da manhã de quarta", revela o IPMA.