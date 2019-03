Chuva está de passagem mas o frio vem para ficar uns dias

AC Hoje às 10:11 Facebook

A chuva regressa ao continente de Portugal, esta terça-feira, apenas de passagem. Segundo as previsões, o frio, principalmente à noite, é que vem para ficar, pelo menos uma semana.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro a partir da tarde e uma descida de temperatura, além de neblina ou nevoeiro matinal.

O frio vai sentir-se particularmente durante a noite e a madrugada, já a partir desta terça-feira. Acentua-se de quarta para quinta-feira, com as temperaturas mínimas a descer até aos 2 graus em Vila Real, cinco no Porto e seis em Setúbal, por exemplo. Só Faro regista uma mínima de dois dígitos.

Esta terça-feira, as máximas vão oscilar entre aos 22º em Faro, Évora e Setúbal, 21º em Sagres, Beja, Santarém e Castelo Branco, 19º em Bragança e Lisboa, 18º em Coimbra, Portalegre e Sines, 17º em Braga e Leiria, 16º em Vila Real, Porto, Aveiro e Braga e 15º em Viana do Castelo e na Guarda.

A partir de quarta-feira, as máximas descem um pouco, com temperaturas entre os 15 graus, Viana do Castelo, e 21 em Santarém.

A descida de temperatura vem acompanhada de agitação marítima, que levou o IPMA a emitir um aviso amarelo para oito distritos do continente: Viana do Castelo, Porto, Leiria, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Braga, estão em alerta a partir das 15 horas, enquanto no distrito de Setúbal o aviso estará ativo apenas a partir das 21 horas.

Os avisos estendem-se até às 9 horas de quinta-feira nos casos dos distritos de Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Aveiro, e até às 12 do mesmo dia em Lisboa e Leiria.