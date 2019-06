Chuva regressa a norte do Mondego e estende-se para sul na terça-feira

Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva está de regresso ao território continental de Portugal, esta segunda-feira. Amanhã estende-se para sul, acompanhada de uma descida das temperaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral das regiões Norte e Centro até meio da tarde, podendo persistir em alguns locais.

Está também prevista a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã.

O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro e uma descida da temperatura mínima e da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 graus (em Viana do Castelo) e os 32 (em Évora e Beja).

Na terça-feira, a chuva deve cobrir todo o território litoral norte e centro, assim como algumas regiões do interior norte. Apenas o sul do país deve conseguir ver o sol, entre as nuvens que vão marcar todo o território nacional.

Quarta-feira a chuva mantém-se a norte e centro e as nuvens altas no sul, com previsão de nova descida das temperaturas máximas, que devem ficar abaixo dos 20 graus na generalidade do território nacional, com a mínima na Guarda a descer até aos 5 graus.