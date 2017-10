Chuva regressa na segunda-feira mas fim de semana ainda é de calor

Hoje às 09:47 Facebook

O fim de semana vai ser marcado por temperaturas acima dos 30 graus Celsius na generalidade do território, mas na segunda-feira a chuva regressa devido à passagem do furacão Ophelia.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para o fim de semana estão previstas temperaturas acima dos 30 graus Celsius na generalidade do território, mas na segunda-feira, o cenário muda muito por conta da trajetória do furacão Ophelia, que esta sexta-feira está no Atlântico.

"A partir de segunda-feira parece que vai haver uma mudança no estado do tempo, mas até lá vamos continuar, na generalidade do território, com temperaturas acima do normal para a época, com máximas acima dos 30 graus", disse.

Segundo Maria João Frada, para esta sexta-feira está prevista, no litoral a norte do Cabo Raso, uma descida da temperatura devido a uma massa de ar que tem um trajeto marítimo e que dá origem a mais humidade.

"Amanhã [sábado] vai haver uma subida da temperatura, ficando as máximas acima dos 30 graus na generalidade do território e no domingo vamos ter uma subida das mínimas, que em alguns locais poderão dar origem a noites tropicais", destacou.

Na segunda-feira, de acordo com a meteorologista, vai haver uma mudança no estado do tempo, com chuva e descida das temperaturas em parte devido ao furacão Ophelia que neste momento está no Atlântico, longe do continente e que no sábado vai passar a sudoeste dos Açores.

"Vai passar longe e não vai afetar diretamente o continente, mas vai dar-nos uma mudança de situação. Há-de vir uma componente de vento de sul, uma massa de ar mais quente e instável que vai trazer períodos de chuva ou aguaceiros. A intensidade destes aguaceiros vai depender se o furacão, que na segunda-feira já vai ser uma tempestade ou depressão, vai passar mais longe ou perto", explicou.

No entender de Maria João Frada, esta passagem do Ophelia vai "abrir a porta" para uma mudança no estado do tempo.

"Na segunda e na terça-feira a previsão é de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, mas no resto da semana ainda é cedo para dizer, mas pode não ser o mesmo cenário", disse.