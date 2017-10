Chuva só chega aos distritos mais afetados pelo fogo ao fim do dia

Hoje às 07:49, atualizado às 07:52 Facebook

A chuva vai regressar, esta segunda-feira, ao território do continente, mas nos distritos mais afetados pelos incêndios prevê-se que caia mais para o final do dia.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Portalegre, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Braga e Viana do Castelo vão estar sob 'aviso amarelo' devido à previsão de chuva, podendo ser por vezes forte e acompanhadas por trovoada.

Este aviso vai estar em vigor entre as 18 horas desta se segunda-feira e as 6 horas de terça-feira.

"Ao longo da manhã e início da tarde vamos ter uma descida da temperatura, mas em termos de precipitação ainda não chegará às regiões afetadas pelos incêndios até à tarde de hoje. Contudo, o vento diminuiu em relação ao dia de ontem [domingo] e vai ser hoje em geral fraco, mas moderado nas terras altas", adiantou à Lusa o meteorologista do IPMA.

Ricardo Tavares adiantou à Lusa que na segunda e na terça-feira está prevista uma descida de temperatura de entre 10 e 15 graus Celsius em todo o território de Portugal continental.

Segundo Ricardo Tavares, as temperaturas máximas no litoral vão variar entre os 20 e 25 graus Celsius e nas regiões do interior entre os 25 e os 30 graus.

"Para hoje estão previstos 30 graus em Santarém e ontem estiveram 38. Vamos ter uma descida acentuada e para amanhã prevê-se uma temperatura de entre 18 e 25 graus na generalidade do território do continente", disse.

No que diz respeito à precipitação, Ricardo Tavares adiantou que está prevista em especial para as regiões do norte e centro e alguma instabilidade no sul.

"Nas regiões do norte e centro, em especial no litoral, a precipitação vai tornar-se mais intensa e gradualmente vai estender-se à região do interior, mas mais para o final do dia", indicou.

Para terça-feira, o IPMA prevê que a precipitação chegue às regiões do interior e sul devido à passagem de uma superfície frontal fria e depois há um interregno sem precipitação de manhã e regressará ao final da tarde.

"A tendência para o resto da semana é de precipitação. Não haverá grandes variações nas temperaturas, poderá subir e descer, mas a tendência é que variem entre os 20 e os 25 graus", conclui.

Às 7 horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 65 incêndios em curso, 17 em resolução e 46 em fase de conclusão.

Entre aqueles que a ANPC classifica como "ocorrências importantes", estavam 22 grandes incêndios ativos nos distritos de Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Leiria, Lisboa, Viseu, Vila Real e Santarém.