Chuva, vento e frio: temperaturas descem até 15 graus na sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera chuva, vento e muito frio para sexta-feira e sábado, com a temperatura mínima a descer entre 10 e 15 graus.

Chuva temporariamente forte com ocorrência de neve

Devido à passagem de uma superfície frontal fria, o IPMA prevê, para sexta-feira, períodos de chuva temporariamente forte, passando "a aguaceiros que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada", lê-se em nota publicada no site do Instituto, válida até domingo.

A ocorrência de chuva coloca os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo, que tem início às três horas de sexta-feira e termina ao meio dia de sábado.

Os distritos da Guarda, Viseu e Vila Real estão em alerta devido à previsão de queda de neve acima de 1500 metros de altitude, a partir desta madrugada.

Temperatura desce até 15º

"Entre sexta-feira e sábado a temperatura mínima deverá descer entre 10 e 15ºC, devendo registar valores abaixo de 0ºC nas terras altas do Norte e Centro na madrugada de sábado", pode ler-se no comunicado. Quanto às temperaturas máximas, deverão descer igualmente, "embora não tão acentuadamente", sendo inferior a 13ºC na generalidade do território.

Vento moderado a muito forte

"O vento será moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 60/70 quilómetros por hora em especial no litoral, soprando forte a muito forte nas terras altas, com rajadas até 90 quilómetros por hora", pode ler-se.

Agitação marítima

Segundo o IPMA, as ondas deverão subir a partir do final da tarde de sexta-feira, alcançando alturas significativas - entre quatro e seis metros - durante o fim de semana.