"Chuvas de lama" podem ocorrer no sábado

JN Hoje às 22:18

Portugal continental encontra-se sob a influência de uma massa de ar "de fraca qualidade" proveniente do norte de África, com maior expressão entre as regiões do Algarve e Lisboa, alertou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A APA prevê para sábado a continuação destas condições, com progressão a todo o território continental, "antecipando-se uma situação de fraca qualidade do ar que, em caso de ocorrência de precipitação, poderá dar origem às denominadas 'chuvas de lama'".

Esta massa de ar tem efeitos na saúde humana, lembra a APA, sobretudo em população mais sensível, como crianças e idosos, que devem redobrar cuidados durante a ocorrência destas situações, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para sábado, "períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Centro e Sul, em especial no litoral e a partir da tarde".