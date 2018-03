Chuvas de março salvam agricultura

EDUARDO PINTO Hoje às 00:40 Facebook

Precipitação de três semanas tirou o país da situação de seca extrema. Níveis das barragens estão a recuperar, mas agricultores exigem mais capacidade de regadio.

Quando Nuno Rodrigues, criador de vacas no planalto mirandês, em Trás-os-Montes, desabafa que "se não tivesse chovido em março seria o fim do Mundo", está tudo dito. A presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre, Fermelinda Carvalho, reforça que "ninguém se lembra de uma situação tão terrível" e o presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, Rui Garrido, aduz que "já ninguém imaginava que pudesse chover tanto".

