GNR não recebeu qualquer denúncia recentemente e no último mês há pelo menos dois casos reportados nas redes sociais.

As armadilhas feitas de arame que estão a ameaçar ciclistas e betetistas, sobretudo no Minho, não têm sido motivo para queixas feitas às autoridades. Elas continuam a ser encontradas, mas fonte do Comando Territorial de Braga da GNR, responsável por todos os postos daquela guarda no distrito, confirmou ao JN que, pelo menos no último mês, não houve qualquer queixa apresentada por ciclistas.

Apesar da ausência de queixas, há casos, tal como o que o JN informou, de uma armadilha encontrada num monte entre Pevidém e Nespereira, em Guimarães. Aconteceu no passado dia 10 e foi denunciado, no Facebook, pelo betetista José Martins: "Cuidado com estes arames na parte de baixo da Senhora dos Montes. Hoje, foi por pouco".

Há menos de um mês, foi encontrada uma outra armadilha idêntica mas em Vale de Milhaços, concelho de Corroios. Com fotografias alusivas, o betetista Gonçalo Descalço denunciou o caso através da mesma rede social: "Os fios estavam presos de árvore a árvore e o trilho fica próximo da fábrica da Pólvora, em Vale de Milhaços". As armadilhas são feitas com recurso a arames atados a toda a largura do trilho, à altura do pescoço do ciclista. Podem causar lesões graves ou a morte de quem colidir a alta velocidade contra o arame. Surgiram com maior frequência em 2015, mas desde o ano anterior que já eram vistas, sobretudo nos montes do Minho. São feitas, suspeita-se, por donos de terrenos que não querem intrusões de betetistas e motociclistas.

Há apenas um julgamento conhecido sobre a colocação deste tipo de armadilhas. Aconteceu em Vieira do Minho, em 2015, referente a uma armadilha colocada no verão do ano anterior, e acabou com um acordo extrajudicial entre o ciclista e o alegado autor do crime. Desconhece-se o valor pago pelo arguido ao ciclista, já que não consta do processo.

As associações de ciclistas e betetistas aconselham a apresentação de queixa às autoridades no sentido de se encontrarem os responsáveis. É esse o procedimento a adotar, segundo José Luís Ribeiro, presidente da Associação de Ciclismo do Minho: "Podemos estar perante crimes, até porque muitas situações do passado aconteceram em terrenos que são do domínio público".

Exemplo de armadilha encontrada em Torres Vedras

Dois acusados por morte de espanhol

Um ciclista espanhol de 43 anos morreu em Cantábria, no verão de 2015, após ter colidido de bicicleta com um arame colocado num trilho de BTT, balizado e próprio para a prática daquela modalidade. Jesús Redín, a vítima, estava em Cantábria para ver a filha de 12 anos e não resistiu aos ferimentos após a colisão com o arame.

A justiça espanhola está a julgar dois homens pela colocação do arame que causou a morte de Jesús Redín. O juiz de instrução pugnou pela acusação com o crime de homicídio por negligência leve, que resulta numa multa entre três a 18 meses. A família de Jesús Redín recorreu, pois quer que os dois homens, que alegadamente colocaram o arame no trilho, sejam acusados de homicídio por negligência grave, o que pode resultar numa pena de um a quatro anos de cadeia. Em Espanha, este tipo de armadilhas surgiram em 2012, dois anos antes de Portugal.