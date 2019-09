Cientistas lançam desafio: pare, escute e grave o canto das cigarras

Sandra Borges Hoje às 09:53 Facebook

O verão já terminou, mas ainda pode contribuir. Se passar por um jardim numa cidade ou por um campo na aldeia, esteja atento ao som das cigarras durante os dias mais quentes. Elas cantam por todo o lado e os investigadores querem saber com mais rigor quantas são e onde estão.

Até 30 de setembro, pode contribuir para criar um mapa da distribuição geográfica e quantitativa das cigarras em Portugal. Basta gravar o som emitido por estes insetos cantores com o seu telemóvel, registar as coordenadas GPS e partilhar os dados com os investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Cada espécie de cigarra emite um som único que permite distingui-la de outras. Juntando o contributo da população ao trabalho de campo dos investigadores, já foi possível detetar 12 das 13 espécies de cigarras identificadas no último censo, realizado há já 15 anos. A investigadora Vera Nunes acredita que a probabilidade de encontrar a última espécie é baixa, uma vez que "os registos que existem já são antigos e trata-se de uma espécie que exige estar no local certo à hora certa".

A coordenada do projeto, Paula Simões, sublinha que as cigarras são "indicadoras do estado de saúde dos ecossistemas em que se integram". "Os insetos, que estão em declínio pelo mundo todo, desempenham funções básicas ao nível dos ecossistemas. Se as funções que os insetos desempenham forem perturbadas, isso demonstra que o próprio ecossistema pode estar comprometido", explicou. Este levantamento vai permitir a identificação das espécies de cigarras mais vulneráveis e que deverão integrar a primeira Lista Vermelha de Invertebrados de Portugal.

Segundo Vera Nunes, estes insetos cantores passam "a maior parte do seu ciclo de vida no solo". "Estimamos que passam três anos debaixo do solo a alimentar-se das raízes e um dos fatores que provoca o declínio mais acentuado das cigarras é, precisamente, a agricultura intensiva", adianta.

Uma das espécies que preocupa os investigadores é o cegarregão (Lyristes plebejus), considerada a maior cigarra em Portugal e provavelmente a mais ruidosa. Tem cerca de cinco centímetros de comprimento e o seu canto faz lembrar o ruído de uma panela de pressão. "Há algumas décadas era muito abundante na região centro do país, mas agora existe em números reduzidos", adianta Vera Nunes.

Muitas vezes confundidas com outros insetos cantores, como os gafanhotos e os grilos, as cigarras só cantam durante o dia - e apenas o macho é capaz desta proeza para atrair a fêmea para acasalar - nos meses mais quentes. No mundo inteiro, existem mais de 2500 espécies de cigarras, que são o grupo de insetos com o nível de som mais elevado, que chega a atingir os 100 decibéis.



Onde ouvir

É possível escutar cigarras de Norte a Sul de Portugal Continental, sendo que os melhores locais são espaços verdes naturais como um jardim ou um parque com árvores de grande porte.

Quando ouvir

As cigarras podem ser ouvidas entre maio e setembro, sempre que as temperaturas se mantiverem altas. Nos dias quentes, o canto ouve-se entre as 9.30 e as 20 horas e nos dias mais frescos de verão, entre as 11 e as 16 horas.

Como contribuir

Depois de gravar o som e registar a localização geográfica, envie os dados para a página do Facebook "Cigarras de Portugal - insectos cantores" ou para a plataforma Biodiversity4All.