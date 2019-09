Cimeira do clima "foi um grande sucesso" com "confluência de posições"

Hoje às 18:43 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, "foi um grande sucesso", com "confluência de posições e de compromissos".

"Teve uma participação impressionante de chefes de Estado e chefes de Governo. Houve uma confluência de posições e de compromissos. Houve uma adesão da sociedade civil. E, portanto, é o tema deste ano", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Segundo o Presidente da República, a cimeira de segunda-feira "foi um grande sucesso" e esta 74.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas "é dominada pelo tema das alterações climáticas", por "mérito do secretário-geral, António Guterres, que o colocou na agenda mundial".

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à margem do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que intervirá no período da tarde, escusou-se a comentar os discursos dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na sessão de abertura.

"O que eu quiser dizer, direi aqui na Assembleia Geral, no meu discurso", afirmou, desafiando a comunicação social a comparar, depois, a sua intervenção com outros discursos e a procurar "os pontos de afinidade e os pontos de diferença", assegurando que "ficará claro" o que os aproxima e os distingue.