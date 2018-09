Cinco dias para escolher 875 mil livros escolares

Carla Sofia Luz 07 Junho 2018 às 00:51 Facebook

As escolas voltarão a ter cinco dias para avaliar o estado dos manuais, entregues pelo Ministério da Educação aos alunos do 1.º Ciclo e que terão de ser devolvidos pelas famílias a partir do dia 22.

Este ano, o número de livros a inspecionar mais do que triplicou (passou de menos de 250 mil para mais de 870 mil) e os diretores avisam que não há professores nem funcionários libertos para cumprir a tarefa em tempo relâmpago. O Ministério da Educação garante que haverá flexibilidade.

