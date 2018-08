Cinco incêndios ativos mobilizam 174 homens ao início da madrugada

Hoje às 01:10 Facebook

Cinco incêndios lavravam nos distritos de Braga, Évora, Beja, Porto e Aveiro, pela meia-noite e meia desta sexta-feira, envolvendo um total de 174 homens e 46 viaturas no combate às chamas.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no Porto está em curso um incêndio, no concelho de Paredes, a ser combatido por 52 operacionais, apoiados por 14 veículos.

Em Aveiro, 67 bombeiros com 18 veículos combatem um fogo florestal, no concelho de Oliveira de Azeméis, ao passo que em Beja, um incêndio numa zona agrícola obrigou à intervenção de 22 bombeiros com seis veículos.

Também em Évora um incêndio consome mato, estando no local 22 homens que combatem as chamas, apoiados por cinco viaturas.

O incêndio com menos meios envolvidos é o que lavra em Braga, com 11 bombeiros e três viaturas.

A Proteção Civil reforçou as ações de monitorização da floresta, pré-posicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de proteção civil no aumento da prontidão, face às previsões de brusco aumento de temperatura para esta semana, que pode chegar aos 45 graus.

As temperaturas vão estar acima dos valores médios, que podem ter impacto em termos de saúde pública e de propagação de incêndios.