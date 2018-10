Circos têm até 2024 para entregar animais

Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

A proibição do uso de animais selvagens em espetáculos circenses ou por empresas de animação até 2024 vai ser votada pelo Parlamento na próxima terça-feira, depois de ter sido ontem aprovada na Comissão Parlamentar de Cultura.

Em cima da mesa está um projeto de lei, consensualizado entre todos os partidos desde dezembro de 2017, que estabelece um prazo de seis anos para que os animais sejam entregues ao Estado. O Governo fica obrigado a apoiar financeiramente a decisão e a reconversão profissional dos proprietários.

A iniciativa está longe do que pretendiam PS, BE ou PAN que há um ano entregaram propostas muito mais proibicionistas. As iniciativas passavam pelo fim de todas as espécies de animais nos circos e um prazo muito mais curto para a sua entrega ao Estado.

O texto, ontem aprovado por votação indiciária no Grupo Parlamentar de Trabalho Sobre a Participação de Animais em Circos e depois confirmado pela Comissão Parlamentar de Cultura, teve como base de trabalho a proposta do PCP.

Comunistas com projeto

Porém, o JN apurou que, ontem, após as votações indiciárias, os comunistas anunciaram que, a par do projeto lei que será votado, também levarão a votos a sua iniciativa. As diferenças entre as duas propostas não são profundas, sendo que a do PCP poderá vir a contar com o voto favorável do CDS, partido que não apresentou nenhuma iniciativa sobre esta matéria.

Os Verdes também entregaram um projeto há um ano. Todavia, "não apareceram durante a fase de discussão ao longo deste ano e nem avisaram se se reveem no texto votado ou não", disse, ao JN, o coordenador do grupo de trabalho, o social-democrata Joel Sá.

Proteger a atividade

"Conseguiu-se uma proposta moderada, não radical, com um período alargado para a transição e que estabelece um apoio à reconversão", explicou o deputado do PSD.

"Se fossem impostas aos circos medidas proibicionistas a curto prazo, alguns deles poderiam fechar, perante a ausência das suas principais atrações", disse.

Há um ano, no horizonte avizinhava-se a proibição de todos os animais. Agora, só são abrangidos os selvagens e de espécies protegidas. Zoológicos ou santuários serão o destino dos que forem entregues ao Estado. Segundo Joel Sá, "compete ao Governo depois criar um programa de entrega voluntária e regulamentar a forma como a linha de apoio à reconversão dos artistas irá decorrer".

Proibição tem 10 anos

Data de 2009 a lei que impôs aos circos a impossibilidade de adquirirem novos animais selvagens ou reproduzir os existentes. Compete à Direção-Geral de Veterinária (DGAV) fiscalizar esta lei.

Mais de 1130 animais

Portugal tem a trabalhar nos circos 1132 animais, a que se acrescentam 2326 insetos, de acordo com dados obtidos pelo JN junto da DGAV.

30 países proíbem

Há cinco países europeus que proíbem a utilização de todas as espécies de animais nos circos. Mas 30 proíbem os selvagens, grupo ao qual Portugal se pode juntar agora.