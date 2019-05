Colegas candidatam de surpresa docente para melhor do país

Ana Trocado Marques Hoje às 09:05 Facebook

Colegas candidatam de surpresa docente que criou projeto solidário que envolve 2700 alunos.

A ideia era simples: que, uma vez por semana, cada aluno, professor ou funcionário desse 45 minutos para ajudar a escola. Nasceu o clube "Dar e receber". O caminho "não foi fácil". Já dizia o poeta, "primeiro estranha-se, depois entranha-se". Ilda Lima não baixou os braços.

Hoje, o projeto envolve 2700 alunos do pré-escolar ao 9.º ano. E a verdade é que, nove anos volvidos, há menos "chumbos", a indisciplina baixou e os alunos são mais solidários. A professora de educação física da EB 2,3 D. Pedro IV, de Mindelo, Vila do Conde, não gosta de "holofotes", mas os colegas acharam que estava na hora de "homenagear quem tanto faz". É uma das dez melhores professoras do país. O vencedor do concurso Global Teacher Prize Portugal será conhecido esta segunda-feira.