Combate ao cancro faz disparar fatura com medicamentos

A despesa dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos voltou a disparar em 2018. Cresceu 68 milhões de euros face ao ano anterior, superando os 1207 milhões, um valor nunca antes atingido.

E os fármacos inovadores oncológicos são os principais responsáveis por este aumento: gastaram-se mais 58 milhões de euros do que no ano anterior (20,5%) com tratamentos para o cancro.

O relatório de monitorização do consumo de medicamentos nos hospitais, de dezembro de 2018, divulgado pelo Infarmed, permite um olhar sobre o ano. E perceber tendências: a despesa total cresceu 5,9% face a 2017, num ritmo mais acelerado do que nos dois anos anteriores (4,7% e 5,3%). Aliás, na última década, a evolução da despesa com medicamentos nos hospitais foi sempre crescente, tendo apenas sofrido uma quebra nos anos da crise (2013 e 2014).