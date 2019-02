Comboios alugados têm quase 40 anos

Diogo Ferreira Nunes e Teresa Costa Hoje às 09:41 Facebook

Os comboios regionais alugados a Espanha idênticos ao que perdeu o motor, na quinta-feira à noite, na Linha do Minho, já têm perto de 40 anos, embora só operem em Portugal desde 2011. A congénere espanhola da CP, a Renfe, adquiriu as composições a diesel, da série 592, entre 1981 e 1984.

Embora a manutenção das unidades em circulação no país seja feita pela EMEF-Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, no caso das 20 automotoras espanholas que operam nas linhas do Minho, Douro e Oeste, esse serviço é assegurado "pela CP e pela Renfe, dependendo do tipo de intervenção", explicou fonte oficial da CP ao JN/Dinheiro Vivo. "Algumas intervenções são realizadas em Espanha e outras em Portugal", afirmou a mesma fonte, sem esclarecer onde e quando foi feita a última vistoria à composição que se avariou em Afife, na ligação Porto/Valença.