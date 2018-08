Combustíveis dão nove milhões/dia ao Estado

PEDRO ARAÚJO 24 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Parlamento debate esta quinta-feira escalada dos preços e CDS já entregou projeto-lei que visa eliminar aumento extra do ISP feito em 2016.

O imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) rendeu uma média de nove milhões de euros por dia no primeiro trimestre. Estes valores foram alcançados muito por culpa do aumento extraordinário de seis cêntimos do ISP realizado em 2016. Entretanto, a cotação do petróleo disparou e os preços dos combustíveis estão agora nos valores mais altos desde 2014.

