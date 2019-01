Comemorações do Dia de Portugal começam em Portalegre

Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República anunciou segunda-feira que as comemorações do Dia de Portugal neste ano de 2019 vão começar em Portalegre, antes de prosseguirem junto dos portugueses e lusodescendentes residentes em Cabo Verde.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio da Ajuda, em Lisboa, numa cerimónia de apresentação de cumprimentos de ano novo do corpo pelo diplomático acreditado em Portugal.

O chefe de Estado já tinha anunciado, no dia 31 de dezembro, em passagem pela Cidade da Praia, em Cabo Verde, que em 2019 as comemorações do 10 de Junho iriam realizar-se também naquele país.

"Começaremos no território português e depois partiremos para chegar aqui a meio da tarde, o que permitirá ainda nessa tarde e durante a noite celebrar aqui na Cidade da Praia e no dia seguinte na cidade do Mindelo [na ilha de São Vicente]", declarou, na altura.