Comer fora de casa volta a estar na moda

Compras de supermercado caíram 2,7% em volume, no ano passado. O segmento da alimentação no lar foi o mais afetado.

O mercado de bens de grande consumo cresceu, no ano passado, 0,7% em valor, mas caiu 2,7% em volume, o que demonstra que "os portugueses estão a privilegiar, cada vez mais, o consumo fora de casa". A atestar esta conclusão da Centromarca está a performance do segmento da alimentação em casa, "o setor mais afetado no último ano", com um decréscimo de 3% em volume.

