Comissões de inquérito tipo "chá das cinco" agravam amnésia

Carla Soares com Pedro Araújo Hoje às 09:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Banalização das comissões de inquérito, falta de preparação, "rabos-de-palha" dos partidos do chamado arco da governação e, do lado dos inquiridos, necessidade de se protegerem do ponto de vista legal ou a convicção de que não têm muito a perder porque o prestígio já anda pelas ruas da amargura.

Estes são, segundo politólogos ouvidos pelo JN, os ingredientes para o recurso ao "não me lembro", frequente nas audições parlamentares sobre a banca mas não só, cujo formato resulta aos olhos da opinião pública em algo parecido com um "chá das cinco".

Os casos repetem-se, como esta semana com Carlos Costa, que alegou várias vezes falta de memória para não falar sobre os créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) ou dos temas discutidos pelos administradores, na comissão de inquérito à sua recapitalização. O governador do Banco de Portugal (BdP) e ex-administrador da CGD referiu, por exemplo, não ter "memória" de que a exposição ao BCP tenha sido discutida no Conselho da Caixa.