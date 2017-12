"Como a todos os portugueses, a imagem choca-nos". Padaria Portuguesa pede desculpa

Ontem às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Padaria Portuguesa reagiu, esta terça-feira, à polémica fotografia em que se pode ver vários bolos no lixo, num contentor junto à loja do Largo da Graça. Numa publicação no Facebook, Nuno Carvalho, diretor-geral, diz que vai tomar medida para que não se volte a repetir.

"Como a todos os portugueses, a imagem choca-nos. Vai contra os princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege, assim como contra as políticas que implementa", explica o responsável pela cadeia de lojas de comida tradicional.

A publicação surge depois de a página de Facebook da Padaria Portuguesa ter sido inundada com comentários negativos, na sequência da divulgação de fotografias que mostram vários bolos-reis em cima de um caixote do lixo, junto ao estabelecimento do Largo da Graça, em Lisboa.

Contrariando quem acusa a empresa de desperdiçar comida, Nuno Carvalho explica que a situação é uma "infeliz excepção à política sustentada de partilhar as sobras com quem mais precisa". Na mesma publicação, lembra que o destino do que sobra "não é o lixo".

"Os produtos que não são vendidos são distribuídos pelos nossos trabalhadores, assim como recolhidos por várias instituições que prestam um serviço inestimável de apoio aos mais carenciados da nossa comunidade, como a Reefood, a Casa do Gaiato, a Casa dos Rapazes, entre muitas outras", escreve o responsável.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Pedimos desculpa a toda a gente a quem a imagem chocou. Lamentamos profundamente e garantimos que tudo faremos para que não se volte a repetir", conclui.