Comunicações do INEM com avarias durante três horas

Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Uma avaria num equipamento da central telefónica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) obrigou, esta sexta-feira, a ativar o plano de contingência, com o encaminhamento de chamadas a ser efetuado para telemóveis de reserva.

"O INEM identificou hoje, às 15:30, uma avaria num equipamento da central telefónica do INEM. Esta avaria foi no imediato comunicada à empresa responsável pela manutenção da central telefónica e reportada também ao operador de telecomunicações do INEM", refere aquele organismo numa resposta enviada à agência Lusa.

Segundo o INEM, no sentido de poder continuar a garantir o trabalho regular dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), e enquanto a empresa corrigia a avaria, o INEM ativou o seu plano de contingência.

"Foi solicitado aos Centros Operacionais 112 que o encaminhamento das chamadas referentes a situações de saúde fosse realizado para os telemóveis de reserva disponíveis nos CODU, para utilização neste tipo de situações", acrescenta o documento.

A avaria verificou-se entre as 15.30 horas e as 18.30 horas, estando já normalizado o funcionamento dos CODU.

"O INEM desenvolveu todos os esforços no sentido de garantir a resolução célere desta situação, minimizando assim o seu impacto na atividade de emergência médica", concluiu.