Concelhias do PSD indicam metade dos atuais deputados do Porto

Entre os nomes indicados pelas concelhias para as próximas legislativas está metade dos atuais deputados do PSD eleitos pelo Porto e os nomes propostos serão sexta-feira discutidos em reunião da Distrital. São também esperados apelos à não inclusão de paraquedistas na lista que deverá ser liderada por Rui Rio, líder do partido, a quem cabe a última palavra.

Nesta fase ainda preparatória da lista do Porto para as eleições legislativas, constam entre as mais de três dezenas de nomes indicados pelas 18 concelhias sete deputados em funções. O documento a discutir na reunião inclui Carla Barros, da Póvoa de Varzim; Simão Ribeiro, de Lousada; Virgílio Macedo, de Matosinhos; Leonel Costa, de Felgueiras; Luís Vales, do Marco de Canaveses; Maria Germana Rocha, de Gondomar; e Miguel Santos, de Valongo. Os efetivos do partido são 14.

Líder concelhio Hugo Neto pelo Porto

Entretanto, os líderes concelhios indicados como candidatos são pelo menos oito, alguns dos quais são também deputados à Assembleia da República.

Pela Concelhia do PSD/Porto, foi indicado o seu líder Hugo Neto. E o mesmo acontece por exemplo em Gaia, com Cancela Moura.

Quanto à feitura da lista, "há ainda a expectativa de que, pela primeira vez, não sejam incluídos paraquedistas nas indicações nacionais", disse fonte social-democrata do distrito ao JN.