Concerto Solidário por Moçambique reuniu cerca de 100 artistas em Lisboa

O concerto "Mão Dada a Moçambique", no renovado Cineteatro Capitólio do Parque Mayer, em Lisboa, organizado pela cantora moçambicana Selma Uamusse, juntou artistas nacionais e internacionais para ajudar as vítimas do Idai.

No final, as doações resultaram num valor total de cerca de 311 mil euros.

O concerto, marcado para as 21h, começou com algumas palavras do embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule: "para nós, povo e estado moçambicano, este ato representa muito. Significa a amizade e a solidariedade que existe entre os nossos dois povos e também de todas as outras nacionalidades que se juntaram a esta iniciativa. Nesta situação tão crítica é importante sentirmos esta amizade, carinho e alento".

O presidente da república, Marcelo Rebelo Sousa também não quis faltar à cerimónia. "Ainda bem que estamos aqui todos, quer dizer que temos o nosso coração com Moçambique. Estamos juntos e isto é apenas o início de uma larga caminhada porque a construção será longa", disse ainda antes do pontapé de saída do concerto.

A noite, conduzida por Catarina Furtado, começou com a voz da organizadora Selma Uamusse e os Gospel Collective, com o tema "Hope". Pelo palco passaram ainda muitos nomes conhecidos do público português como Ana Moura, Sara Tavares, Maria João, Dino d' Santiago, Conan Osíris, Salvador Sobral, Gisela João, entre muitos outros.

Segundo comunicado, perante a impossibilidade de "apoiar a totalidade de organizações, pessoas e instituições que estão na zona centro de Moçambique a tentar, em contrarrelógio, debelar a catástrofe humanitária em curso", a receita do espetáculo será distribuída equitativamente por oito associações, incluindo a AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional e a Cruz Vermelha Portuguesa, que se comprometeram a assinar uma "carta de compromisso pública, que garante a transparência e monitorização das verbas angariadas por um auditor de contas independente".

No final, e depois de revelado o valor acumulado de 311 mil euros, Selma Uamusse estava visivelmente emocionada. "Para quem achava que ia conseguir juntar mil euros isto é fantástico. Vale a pena sonharmos e meter as mãos na massa. Muitos me perguntam se estou cansada mas eu vou continuar a trabalhar. Peço-vos que não se esqueçam de Moçambique", apelou.

As doações continuam abertas até ao dia 5 de abril através do número 761 20 30 40 ou por intermédio da conta PT50 0035 0137 00008000 030 49.