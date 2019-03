Conciliação trabalho-família. Entre o desconhecimento e o medo

Joana Amorim Hoje às 07:44 Facebook

Os trabalhadores portugueses desconhecem a legislação vigente que lhes permite conciliar a vida profissional com a familiar, bem como as medidas oferecidas dentro da sua empresa.

E quando conhecem, temem usufruir dessas medidas, como sejam o teletrabalho ou o horário flexível. Por medo de travarem a progressão na carreira e, em último caso, de perderem o seu posto de trabalho. Assim o conclui uma equipa da Nova Shcool of Business and Economics no estudo "Desafios à conciliação família-trabalho", realizado para a Confederação Empresarial de Portugal (CEP) com o apoio da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) e que é esta manhã apresentado em Lisboa.

Numa sociedade que ainda valoriza a quantidade de horas que se passa no trabalho, em detrimento da produtividade, a conciliação família-trabalho está longe das ambições dos trabalhadores. Um inquérito realizado no ano passado pela Deloitte a mais de 11 mil trabalhadores de diversas indústrias e dimensões em 60 países confirma, precisamente, a disparidade entre as mais-valias pretendidas pelos colaboradores e os programas de bem-estar oferecidos pelos empregadores.

"A flexibilidade horária e o teletrabalho são as medidas mais pretendidas pelos trabalhadores - 86% e 70%, respetivamente -, apesar da divergência verificada a nível de oferta pelas empresas - a diferença é de 40%, aproximadamente", lê-se no estudo na Nova SBE a que o JN teve acesso. Sendo que, precisam, "a medida com maior disparidade (45%) é a prestação de cuidados a crianças no local de trabalho".

Mais horas, menos produtividade

A estatística desmonta ainda a perceção de que a mais horas de trabalho corresponde uma maior produtividade. E de que bom é aquele trabalhador que entra cedo e sai tarde e ainda passa pela empresa no fim de semana. Veja-se o caso da Dinamarca, que apresenta uma economia com elevados níveis de produtividade e tem das menores jornadas de trabalho do países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE): 32,4 horas semanais. Já em Portugal, que tem a jornada média de trabalho mais longa - 39,4 horas/semana -, a produtividade está a um nível intermédio. Por outro lado, apontam os autores do estudo, há evidência de que "a produtividade marginal diminui à medida que aumenta o número de horas trabalhadas, nomeadamente no caso de operadores de "call centers" e profissionais de saúde".

Empresas certificadas

Não quantificando quantas empresas disponibilizam já medidas de conciliação em Portugal, o estudo da Nova SBE inquiriu empregadores e trabalhadores das seis empresas que possuem o certificado "efr" atribuído pela "Fundação másfamilia" e que reconhece as organizações promotoras de boas práticas de conciliação da vida profissional e familiar (Aveleda, Bel, EDP, Fidelidade Assistance, Morais Leitão, Praxair e XZ Consultores). "Qualidade no emprego" era a categoria com maior número de políticas de conciliação (35%), incluindo aspetos como a estabilidade laboral, flexissegurança e saúde e bem-estar.

Nas empresas analisadas, contam-se medidas trocas de turnos, teletrabalho, sala de aleitamento materno, redução de objetivos no ano de nascimento do bebé, incentivos à educação dos filhos ou escolha dos dias de férias. As vantagens, garantem, estão à vista: "Aumento da motivação e do compromisso, sob a forma de "orgulho" por trabalhar numa empresa preocupada com a temática".

Os autores do estudo sublinham, por isso, a importância da "definição e manutenção de uma estratégia nacional para a promoção da maior harmonia e da conciliação família e trabalho, em Portugal". Em sede de Concertação Social, frisam, todos ganhariam se o tema fosse colocado na agenda e promovido um "diálogo menos extremado". A análise de "incentivos às empresas e instituições que promovam a conciliação" devia ser ponderada.