Concorrência faz buscas em nove hospitais privados

António José Gouveia Hoje às 12:54

A Autoridade da Concorrência está a realizar buscas em nove entidades privadas do setor da Saúde com suspeitas de cartelização relativamente às convenções que têm com a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, apurou o JN.

Os hospitais que estão a ser investigados situam-se na Grande Lisboa, Porto e Algarve. Os investigadores procuram provas que sustentem que estas entidades terão praticado atos contrários à lei da concorrência e contra a liberdade de escolha do consumidor, dentro do enquadramento das suas tomadas de posição perante os contratos da ADSE.

Estará em causa a decisão de os grandes grupos privados de saúde terem ameaçado em simultâneo, no final do ano passado, cancelar as convenções com a ADSE. E posteriormente, já este ano, terem voltado atrás na decisão, praticamente ao mesmo tempo.

Segundo a SIC Notícias, trata-se de unidades hospitalares das redes CUF, Luz e Lusíadas.