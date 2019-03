Concurso de guarda-florestal fechado a grávidas e portadores de VIH

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:19 Facebook

Primeiro concurso após extinção, em 2006, proíbe portadores de VIH e mulheres grávidas, alerta sindicato. Integrados na GNR, vão receber menos cerca de 200 euros do que os restantes militares.

Houve 13 vezes mais candidatos a guardas-florestais do que as 200 vagas abertas pela GNR, no concurso lançado há um mês. Uma adesão surpreendente (2591) no regresso deste corpo policial, quando se assinalam 13 anos sobre o travão que o Estado impôs a novas admissões e que levou à existência de um grupo residual de elementos nestas funções. Os novos guardas podem estar no terreno só em 2020.

Reivindicados pelos relatórios técnicos dos incêndios de 2017, os guardas-florestais que agora vão ser selecionados irão manter-se na alçada da GNR, para onde foram transferidos em 2006, pelo então ministro da Administração Interna, António Costa - data a partir da qual estava prevista legalmente a extinção da carreira.