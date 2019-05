Conflitos laborais disparam nos setores público e privado

Erika Nunes Hoje às 09:13 Facebook

Os pré-avisos de greve no setor público aumentaram seis vezes e mais do que duplicaram no setor privado e empresarial do Estado, no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo do ano passado.

O aumento da contestação laboral promete continuar a acelerar em ano de eleições legislativas e já a partir da próxima semana, com greves em cima da mesa de professores, enfermeiros, motoristas de transporte coletivo de passageiros e motoristas de matérias perigosas, funcionários da CP, profissionais da administração local e dos registos e notariado, técnicos de veterinária, trabalhadores do comércio e da Petrogal.

No primeiro trimestre deste ano, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público registou 146 pré-avisos de greve, que correspondem a seis vezes mais do que os 23 do mesmo período do ano passado. Até ao final de abril, aquele valor já tinha aumentado para 190. A vasta maioria (100) corresponde ao setor da Educação, estando em vigor pré-avisos de greve setoriais para cada dia, separadamente, por vezes enviados por sindicatos diferentes, até 17 de maio inclusive.