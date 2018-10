Confusão no aeroporto de Málaga com 800 passageiros da Ryanair com destino ao Porto

Hoje às 13:19 Facebook

A polícia foi chamada ao aeroporto de Málaga, durante a madrugada deste domingo, para acalmar os ânimos de muitos dos 800 passageiros que ficaram retidos naquele aeroporto espanhol, devido ao mau tempo em Portugal.

Cerca de 800 pessoas passaram a noite no aeroporto de Málaga, em Espanha, sem informações e apenas com uma garrafa de água e uma sandes. Os ânimos exaltaram-se, com muitos passageiros indignados com a falta de informações, e a polícia espanhola foi chamada a intervir.

Os passageiros viajavam em seis voos da Ryanair com destino ao Porto, sábado à noite, desviados para o país vizinho devido à passagem da tempestade tropical Leslie pelo continente português.

"É uma situação inadmissível", disse ao JN uma das passageiras afetadas pelo desvio dos voos. "Não nos foi facultada nenhuma previsão de hora de partida, não nos foi facultado hotel e ficámos numa área reservada sem acesso à zona de refeições", disse.

"Apenas me foi fornecida água e uma sandes", disse esta passageira, que, esta manhã, conseguiu lugar num dos dois voos diretos para o Porto que a Ryanair agendou para este domingo, às 13 horas (12 em Portugal continental).

Foi dada prioridade a pessoas grávidas, com filhos pequenos e idosos. "Alguns passageiros que se manifestaram foram barrados no embarque", revelou.

O JN tentou contactar a Ryanair para ouvir a empresa, mas até ao momento ainda não foi possível.