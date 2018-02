Conheça as listas negociadas por Rio e Santana para o PSD

Nuno Miguel Ropio * Hoje às 19:03 Facebook

O novo presidente do PSD classificou-o de "esforço titânico" o acordo alcançado entre as duas candidaturas à liderança do partido, para acertarem listas conjuntas para os vários órgãos laranja. Saiba quem são os indicados por Rui Rio e Santana Lopes, que serão votados amanhã de manhã, onde se contam algumas novidades, como a ex-bastonária dos Advogados Elina Fraga no núcleo duro do novo líder:

Conselho Nacional (os 12 primeiros nomes):

Pedro Santana Lopes (número 1)

Paulo Rangel

Arlindo Cunha

José Matos Rosa

Paulo Cunha

Vítor Martins

Telmo Faria

Paulo Ribeiro

Rodrigo Gonçalves

Cláudia Monteiro de Aguiar

Sara Madruga da Costa

Humberto Rodrigues Fernandes

Mesa do congresso:

Paulo Mota Pinto (presidente)

António Almeida Henriques

Lina Lopes

Joaquim Ponte

João Montenegro

Isabel Cruz

Hugo Fernandes

Conselho de Jurisdição Nacional:

Nunes Liberato (presidente)

Paulo Calado

Gonçalo Matias

Emília Cerqueira

Francisco José Martins

Ana Rita Bastos

Luciano Gomes

Francisco Dianteiro

Joana Barroso Calisto

Conselho de Auditoria Financeira

Catarina Rocha Ferreira (presidente)

Luís Morais

Ester Amorim

Comissão Política Nacional (núcleo duro escolhido apenas por Rio):

David Justino

Elina Fraga

Isabel Meireles

Castro Almeida

Nuno Morais Sarmento

Salvador Malheiro

Secretário-geral do PSD:

Feliciano Barreiras Duarte

Vogais da Comissão Política Nacional:

André Coelho Lima

António Carvalho Martins

António Maló de Abreu

António Topa

Cláudia André

João Cunha e Silva

Manuel Pinto Teixeira

Maria da Graça Carvalho

Ofélia Ramos

Rui Rocha

* com Gina Pereira