Conheça os candidatos a melhor professor de Portugal

O vencedor do concurso Global Teacher Prize Portugal será conhecido esta segunda-feira. Conheça quais são os dez finalistas e os projetos que os destacaram na sua comunidade escolar.

Ilda Lima, Vila do Conde

Mentora do clube "Dar e receber", para que uma vez por semana, cada aluno, professor ou funcionário desse 45 minutos para ajudar a escola. Projeto envolve 2700 alunos do pré-escolar ao 9.º ano.

Ana Mafalda Gonçalves , Cascais

Criou o gabinete GuIA, que ajuda os alunos a fazer escolhas mais conscientes.

Angelizabel Freitas , Madeira

O projeto Educação para a Cidadania Global ensina através do cinema e da moda.

David Ferreira, Barcelos

O "Google Classroom", o "Quizizz" ou o "Kahoot!" estão disponíveis na Internet. Pô-los ao serviço e mostrou que aprender pode ser mais divertido.

Fernanda Alves, Porto

Criou o Teatro Musical, que, todos os anos, põe em palco 200 crianças, com argumento, letras e músicas a saírem das mãos dos mais pequenos

José Manuel Galvão, Moita

Criou um canal de Educação Musical interativo. Cada aluno aprende ao seu ritmo. Tem quase oito milhões de visualizações e 25 mil subscritores.

Luísa Fernandes, Cascais

Criou um grupo de alunos voluntários que desenvolvem iniciativas de promoção da saúde.

Maria Inês Rodrigues, Gondomar

O lema é "aprender fazendo". Ali aplicam-se conteúdos para resolver problemas reais. Trabalha-se a criatividade, a responsabilidade, a colaboração, a liderança.

Rui Correia, Caldas da Rainha

Em todas as aulas há pausas para atividades práticas. Fazem-se resumos da matéria (os melhores são publicados online).

Vítor Gonçalves, São Brás de Alportel

Utiliza o conceito "Transmedia Storytelling", com o qual os alunos criam histórias, com direito a cenários, elenco, adaptadas a diferentes plataformas.