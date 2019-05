Conselho das Ordens instaura processo a Berardo

Hermana Cruz Hoje às 18:11 Facebook

O Conselho das Ordens Nacionais decidiu, nesta tarde de sexta-feira, instaurar um processo disciplinar a Joe Berard por causa da sua postura na audição da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

A decisão foi tornada pública no site da Presidência da República e teve por base a "posição final" da Assembleia da República sobre a conduta do comendador na audição parlamentar de há uma semana.

Nessa "posição final", o presidente da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos considera "que a conduta e a natureza das declarações do senhor Joe Berardo podem ser consideradas matéria relevante para a avaliação do cumprimento dos deveres legais de membros das Ordens", recorda o Conselho das Ordens Nacionais, no comunicado divulgado no site da Presidência da República.

"Tendo em conta a posição favorável daquele órgão de soberania, o Conselho das Ordens Nacionais emitiu parecer favorável à instauração de um processo disciplinar nos termos do número 1 do artº 55 da Lei nº5/2011 (Lei das Ordens Honoríficas)", concluiu o Conselho, cuja chanceler é a ex-ministra Manuela Ferreira Leite.