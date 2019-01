Conselho Nacional do PSD já começou

Alexandra Figueira Hoje às 17:57 Facebook

Já começou o Conselho Nacional do PSD, que vai decidir o futuro da liderança do partido, na tarde desta quinta-feira, no Porto. A votos vai a moção de confiança com que Rui Rio respondeu ao desafio de eleições diretas feito por Luís Montenegro.

À entrada, o presidente do PSD disse apenas que está "confiante" na aprovação da moção de confiança apresentada pela sua comissão política e que "fazer contas" é a sua especialidade, mas que ainda não as tem feitas, disse, referindo-se à contagem de votos dos conselheiros nacionais.

Quanto a Luís Montenegro, está a poucos minutos de distância do hotel onde decorre o Conselho Nacional. Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, tinha solicitado que a presença de Montenegro fosse aprovada pela mesa do Conselho Nacional, mas a esta hora ainda não é claro que se o pedido foi aceite.