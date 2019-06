Constâncio mentiu ao Parlamento, acusam deputados

JN Hoje às 12:16 Facebook

PSD e BE exigem que o ex-governador do Banco de Portugal volte à Comissão de Inquérito, onde negou desconhecer fonte de financiamento de Joe Berardo. CDS admite enviar queixa ao Ministério Público.

Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, acusou o PSD. Por isso, garantiu o deputado Duarte Pacheco, vai ser entregue um pedido de nova audição do gestor.

"Queremos dar-lhe oportunidade para poder refrescar a memória e dizer a verdade ao Parlamento e ao país", disse Duarte Pacheco, à TSF.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, considerou que o comportamento de Constâncio "coloca em causa a credibilidade do sistema", por isso também contam convocar novamente o ex-governador do BdP ao Parlamento.

Para Cecília Meireles, do CDS-PP, a confirmar-se que Constâncio mentiu, a comissão parlamentar de inquérito deve analisar a possibilidade de enviar as declarações do ex-governador do Banco de Portugal para o Ministério Público. "Caso se comprove que mentiu, deve enviar-se imediatamente para o Ministério Público, porque o caso tem contornos criminais", considerou a deputada.

Ouvido pelos deputados do Parlamento a 28 de março, Vítor Constâncio disse desconhecer a fonte de financiamento de Joe Berardo quando adquiriu ações do BCP. "Claro que [o BdP] só tem conhecimento dessas operações de crédito depois. Essa ideia de que pode conhecer antes é impossível", disse então.

Mas, esta sexta-feira, o jornal Público revelou ter tido acesso a documentos que provam que o crédito de 350 milhões de euros dado em 2007 pelo BdP a Joe Berardo tinha como garantias apenas a penhora das ações que iria adquirir e foi aprovada em Conselho de Administração do BdP. Vítor Constâncio teria, portanto, não só conhecimento da operação, como terá autorizado a mesma.

"Este assalto ao BCP teve o 'ok' do Banco Central Português e do dr. Vítor Constâncio - não só pela concessão deste empréstimo a Joe Berardo, como também pelas reuniões que foram promovidas pelo próprio governador do Banco de Portugal com potenciais acionistas", concluiu Duarte Pacheco.

O líder parlamentar do PS considerou "indispensável que a Comissão de Inquérito à Caixa volte a questionar Vítor Constâncio, mas também o então vice-governador do Banco de Portugal Pedro Duarte Neves, face à "omissão inexplicável dos seus depoimentos".