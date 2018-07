Contentores no S. João custaram 938 mil euros em 2017

TIAGO RODRIGUES ALVES 28 Abril 2018 às 14:53 Facebook

Hospital de S. João fez 16 contratos de aluguer de pré-fabricados com a mesma empresa em 12 meses.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros pediu quinta-feira uma investigação aos contratos celebrados pelo Hospital de S. João, no Porto, com as empresas que alugam contentores para a instalação provisória de serviços naquela unidade de saúde. No último ano, o hospital gastou quase um milhão de euros em pré-fabricados, através de 16 contratos, sendo que só um resultou de concurso público. A Administração do São João garante a legalidade dos atos.

Ana Rita Cavaco alertou que "o nome das empresas [contratadas] muda sistematicamente", mas "a pessoa é sempre a mesma". Segundo confirmou o JN no portal Base, nos últimos cinco anos o S. João alugou contentores a três empresas diferentes. Duas delas partilham a mesma morada, em Gaia, e são representadas pela mesma pessoa. A terceira também é de Gaia e os seus representantes têm os mesmos nomes de família que o responsável das outras duas. Ainda segundo o portal, duas das empresas só têm contratos públicos com o Hospital de S. João (nove cada uma).

"Milhares de euros por mês"

"Aqueles contentores custam milhares de euros por mês ao Estado. Se calhar já tínhamos construído outro hospital de S. João ao longo destes anos com aquele dinheiro", afirmou Ana Rita Cavaco, em entrevista à Lusa. Desde abril de 2017, o Base regista 16 contratos de aluguer de pré-fabricados, contentores e módulos por parte do S. João, num total de 938 mil euros, sempre com a mesma empresa. A bastonária lembra que se trata de dinheiro de todos os contribuintes e pede às autoridades que investiguem "esta questão".

A Administração do S. João referiu, em comunicado, que "os serviços de Neurocirurgia e Pediatria encontram-se atualmente em instalações provisórias no âmbito da remodelação prevista da ala sul central e da ala pediátrica do CHSJ, sendo que nos processos de renovação de alugueres dos contentores, o CHSJ observa o cumprimento da legislação em matéria de compras públicas aplicável, tendo em conta a inexistência de alternativa para o internamento daqueles doentes".

Além das unidades de Neurocirurgia e Pediatria também estão instaladas em pré-fabricados os serviços de Patologia Mamária, Técnicas de Gastro, Ecografia de Obstetrícia, Eletrofisiologia, Gastrenterologia e Ambulatório, bem como o bar do voluntariado e os Recursos Humanos do hospital.