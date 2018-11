Contestação ao fecho de postos dos CTT sobe de tom

Eduardo Pinto Hoje às 20:48 Facebook

O ano 2018 tem sido próspero em ações de protesto contra os CTT-Correios de Portugal. Em causa está o encerramento de estações - a empresa prefere a designação "substituições de Lojas CTT por postos de correio" - no âmbito de uma reestruturação que abrangeu 22 estabelecimentos durante os primeiros meses, em concelhos maioritariamente da faixa litoral do país.

Exceção para a estação da Araucária, em Vila Real, e a de Alferrarede, em Abrantes. Durante o verão, as câmaras de Manteigas e de Mondim de Basto alertaram para o possível fecho das respetivas estações e já com o outono instalado a contestação subiu de tom de norte a sul do país.

O JN perguntou à empresa CTT quantos dos seus postos oficiais de correios iriam fechar no âmbito da reforma, mas uma fonte oficial limitou-se a referir que "a rede de retalho está em permanente avaliação, tendo em atenção as necessidades dos clientes", pelo que "não existe uma lista de substituições ou novos pontos CTT". Certo é que só durante o mês de outubro houve manifestações de descontentamento em mais de 20 concelhos, todos da faixa interior do continente português.

O termo manifestações abrange todo o tipo de posições contra a política dos CTT. É o caso das providências cautelares interpostas em tribunal pelas comunidades intermunicipais do Douro, Terras de Trás-os-Montes e das Beiras e serra da Estrela; dos comunicados e moções de desagrado de diversas câmaras de Trás-os-Montes ao Alentejo; de manifestações populares como a de Figueira de Castelo Rodrigo e de Belmonte; e das declarações de protesto produzidas por elementos e deputados dos principais partidos políticos da nação.

Tanta contestação não parece perturbar a Administração dos CTT, que aparenta estar de consciência tranquila. Segundo a fonte oficial, a empresa "tem vindo a reforçar os pontos de acesso, mantendo a relação de proximidade com as populações e garantindo que as necessidades dos clientes estão asseguradas". E ainda realça que "as aberturas estão a ocorrer a maior ritmo do que a desativação de lojas".

Os protestos contra a reestruturação da rede dos CTT são encarados como "movimentos naturais de resistência à mudança". A empresa garante que mantém a "proximidade das populações e a relação com as autarquias". E ainda "cumpre escrupulosamente os objetivos de densidade da rede postal até 2020, previstos no contrato de concessão do serviço postal universal". Tal é afiançado através de "pelo menos um estabelecimento postal". Ou seja, de uma loja CTT ou de um posto de correios, o que se "verifica em cada um de todos os 308 concelhos do país".

CTT garante qualidade dos serviços

De acordo com fonte oficial da empresa, "os CTT substituem as lojas próprias por postos de correio". Isto é feito através de "parcerias com juntas de freguesias ou outros parceiros". Muitos dos postos de correio situam-se "exatamente nas mesmas instalações que a anterior loja CTT" e outros ficam a "algumas centenas de metros". Muitas vezes funcionam "em horários mais alargados (por exemplo, ao sábado) e com maior conveniência para os clientes". Assegura ainda que mantém a "proximidade às populações" e que garante a "prestação do serviço público, pagamento de prestações sociais, a entrega de objetos avisados e o pagamento de faturas".

Aumento

São 2392 pontos de acesso CTT em todo o território nacional. Segundo a empresa, "mais 75 do que em 2014", ano da privatização. Passam por lá "mais de 100 mil clientes por dia".

Rede

"O ajustamento da rede de retalho dos CTT faz parte de um plano mais abrangente, que visa adequar a oferta em função da procura e das necessidades das populações e garantir a sustentabilidade da empresa".

Emprego

"Não está previsto o despedimento de funcionários com a substituição das Lojas CTT por postos de correio. Os colaboradores são colocados noutras lojas, por vezes até mais perto dos seus locais de residência".