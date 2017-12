Controlo biométrico passa a ser obrigatório para todos no SNS

Hoje às 10:19 Facebook

Todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) passam a ser obrigados, a partir de segunda-feira, a usar um sistema de registo biométrico de assiduidade, independentemente do tipo de contrato de trabalho.

O sistema que passa a ser obrigatório para todos no SNS deve permitir apurar o número de horas de trabalho por dia ou por semana e deve estar preparado para permitir o registo de todo o trabalho desenvolvido, incluindo o extraordinário ou suplementar.

Segundo o despacho do Governo publicado em outubro, "o conhecimento em tempo real das competências e perfil dos recursos humanos escalados no SNS, em cada momento, pode permitir nova abordagem na gestão, por exemplo, das urgências metropolitanas do Porto e Lisboa".

Todos os serviços e estabelecimentos de saúde do SNS devem ter desenvolvido o trabalho necessário para que, no dia 1 de janeiro de 2018, estejam aptos a transmitir a informação registada no sistema biométrico para o sistema de recursos humanos e vencimentos.

Já a partir do dia 1 de abril de 2018, deve ser integrada no sistema de recursos humanos e vencimentos a identificação dos trabalhadores de serviço em cada dia e horário, em serviço de urgência e em atividades programadas, usualmente designadas por escalas.