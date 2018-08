Corpo de Pedro Queiroz Pereira em câmara ardente na Basílica da Estrela

Hoje às 13:17, atualizado às 13:20 Facebook

O corpo do empresário Pedro Queiroz Pereira estará em câmara ardente a partir das 15 horas desta terça-feira, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa.

O funeral do empresário português está marcado para as 11 horas de quarta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O corpo seguirá depois para o cemitério dos Olivais, em Lisboa, informou a Servilusa, que está a tratar das exéquias.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários portugueses, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, a bordo do iate, em Ibiza, onde passava regularmente férias.

A autópsia indicou que o empresário teve um ataque cardíaco, após o qual caiu das escadas do iate.

Acionista maioritário do grupo Semapa, Queiroz Pereira era proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.

Segundo a revista Exame, o empresário era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo homem mais rico do país.