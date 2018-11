Corrida à vacina leva a falhas nos centros de saúde e farmácias

Ana Gaspar Hoje às 10:05 Facebook

A vacina da gripe sazonal está a faltar em algumas farmácias e centros de saúde. Motivo: a forte adesão dos cidadãos à campanha de vacinação para este inverno.

Em cinco semanas (1 de outubro e 7 de novembro), as farmácias venderam 311 592 vacinas, mais de metade do total dispensado no ano passado (518 087), segundo dados da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Em alguns centros de saúde, há casos de ruturas de stock, alerta a Ordem dos Enfermeiros.

Nos centros de saúde, a adesão tem sido também superior ao que que é habitual no início da campanha. No boletim semanal sobre a "Saúde Sazonal", emitido pela Direção-Geral da Saúde, constata-se que, na primeira semana de vacinação (de 15 a 21 de outubro), o número de vacinas administradas foi muito superior (quase o dobro) ao das primeiras semanas de anos anteriores: a rondar as 180 mil vacinas. Na semana seguinte, foram dadas cerca de 200 mil. Conclui-se, pois, que "o número de vacinas administradas e registadas no Serviço Nacional de Saúde apresenta um valor superior" ao de anos anteriores.

Alerta à ministra

No final de outubro, a Ordem dos Enfermeiros enviou uma carta à ministra da Saúde, Marta Temido, a alertar para "casos de rutura de stock" da vacina nos agrupamentos de centros de saúde (ACES) do Cávado III - Barcelos/Esposende e no de Gaia, bem como no "distrito de Viana do Castelo".

José Correia de Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, confirma a existência destas falhas: "Dizem-nos que se deve a atrasos no fornecimento, mas não temos conhecimento direto de que haja grande prejuízo".

O JN questionou a DGS sobre as falhas de stock, mas não recebeu resposta em tempo útil.

Nas farmácias, onde as vacinas podem ser compradas por menos de quatro euros, há também relatos de falhas, apurou o JN junto de vários estabelecimentos. A ANF confirma a grande afluência. "Notamos maior adesão da população", revelou ao JN fonte oficial . Quanto a problemas de abastecimento, serão "pontuais", como acontece com outros medicamentos. "Não temos um problema de abastecimento de vacinas neste momento", garante a fonte.

João Madeira, diretor-geral da Mylan Portugal, adiantou, por seu lado, que a vacina fornecida pela BGP (do grupo Mylan) às farmácias "encontra-se disponível na quantidade planeada e de acordo com o plano partilhado com as autoridades competentes". Esta farmacêutica não fornece, no entanto, as unidades do SNS.

2 milhões vacinados

As estimativas da DGS apontam para que na época de vacinação anterior, que abrangeu o fim de 2017 e o início de 2018, tenham sido vacinadas 65% das pessoas com 65 ou mais anos, quer nos centros de saúde quer através da compra nas farmácias. "No total terão sido vacinados cerca de dois milhões de pessoas", adiantou esta entidade em declarações anteriores ao JN.

Outros dados sobre vacinação

Para quem é gratuita? - É gratuita no SNS para quem tiver 65 ou mais anos, doentes crónicos ou imunodeprimidos, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

Reclusos e guardas - Este ano, a vacina da gripe sazonal passou a ser gratuita para os reclusos e para os guardas prisionais. As pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica também podem receber a inoculação sem pagar se tiverem uma declaração médica nesse sentido.

Comparticipação de 37% - Nos casos em que a vacina não é gratuita, pode ser comprada nas farmácias desde que se tenha receita médica. O Estado comparticipa o valor em 37%. O preço para o utente é de 3,68 euros. Os pensionistas pagam 2,80 euros.

Vacinação nas farmácias - Há farmácias em que é possível administrar as vacinas ali adquiridas. No mês passado, 37 das 50 farmácias do conselho de Loures começaram também a vacinar de forma gratuita as pessoas com 65 anos ou mais, evitando assim a sua deslocação aos centros de saúde.

Efeito da vacina - A grande vantagem da vacina contra a gripe é que, mesmo no caso de os cidadãos a contraírem, terão melhores defesas para a combater.

Campanha tardia - A campanha de vacinação arrancou a 15 outubro, duas semanas depois do habitual, para garantir uma maior proteção. O período ideal de vacinação decorre entre outubro e dezembro, mas pode ser feita durante todo o inverno.

Milhões de vacinas - Para a gripe sazonal vão ser disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde para os utentes que as recebem de forma gratuita. O número é igual ao do ano passado. A administração das vacinas será feita em mais de dois mil pontos de distribuição.