Corveta enviada para o Norte do país devido ao mau tempo

Uma corveta da Marinha de Guerra está a operar no Norte do país dado o previsível agravamento das condições climatéricas, segundo adiantou ao JN o porta-voz do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, comandante Pereira da Fonseca.

O navio foi enviado para reforçar o normal dispositivo de busca e salvamento naquela área marítima, para onde os navios com o porte de uma corveta só vão em caso de necessidade. Na zona marítima centro-sul encontra-se um patrulha oceânico, enquanto em terra a Autoridade Marítima reforçou os elementos da Polícia Marítima, em particular nas áreas urbanas mais ameaçadas pelas ondas.

O objetivo é evitar que o cidadão comum vá para as zonas de maior risco, como normalmente acontece, para evitar acidentes graves. "Uma vida não vale uma selfie", disse a propósito o comandante Pereira da Fonseca, salientando que "não vale a pena correr riscos desnecessários".

Entretanto está em preparação o início da operação de reboque do navio espanhol Betanzos. encalhado no Bugio, no rio Tejo, desde a madrugada de terça-feira. Depois de várias tentativas falhadas, a operação vai ser feita pelo rebocador holandês Fairmount Alpine, contratado pelo armador do Betanzos. O Fairmount é um rebocador oceânico com mais de 3000 toneladas.

O Betanzos contém 130 toneladas de combustível, que foram armazenados em 13 depósitos na popa do navio, considerada o ponto mais resistente. O risco de derrame poderá surgir na sequência do reboque e estão em prevenção 120 homens da Marinha e da Autoridade Marítima com equipamento para combate à poluição. Não é no entanto claro que o material para contenção da poluição seja eficaz, dado o estado do mar.