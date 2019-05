Costa quer PPP na saúde de forma supletiva e temporária, Esquerda divide-se

Carla Soares Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa defendeu esta quinta-feira, no debate quinzenal, o recurso às Parcerias Público-Privadas (PPP) "supletivamente e temporariamente" no Serviço Nacional de Saúde (SNS), tema que divide a Esquerda. Pelo BE, Catarina Martins acusou-o de faltar ao acordo estabelecido para a Lei de Bases. O comunista Jerónimo de Sousa considerou "a posição do PS inaceitável", desafiando o primeiro-ministro para o diálogo. Ameaçam não aprovar a lei.

O primeiro-ministro disse esperar que "a Assembleia da República não desperdice a oportunidade de revogar a Lei de Bases da Saúde que a Direita aprovou em 1990". E destacou que tanto a proposta do Governo como as alterações que foram depois propostas pelo PS "defendem que a gestão dos estabelecimentos deve ser pública, sem prejuízo de, supletivamente e temporariamente, poderem ser feitos contratos de direito público" com entidades privadas. Mas a bloquista Catarina Martins acusou o Governo de ter recuado e faltado ao que tinha acordado, e destacou que "temporários já são todos" os contratos.

Costa argumentou antes que o objetivo é colocar "termo ao equívoco de que no SNS deveria haver também promoção do privado em lógica concorrencial com o público", insistindo que o Parlamento não deve desperdiçar esta oportunidade de revogar a Lei de Bases da Saúde aprovada por PSD e CDS.

O chefe do Governo falou ainda da descida nas taxas moderadoras e adiantou que a PPP do Hospital de Braga foi já esta manhã alvo de decisão no Conselho de Ministros, que "aprovou o decreto para a criação da Entidade Pública Empresarial para internalizar no SNS a atual PPP", que termina a 1 de agosto.

O primeiro-ministro reforçou, deste modo, a argumentação da deputada socialista Jamila Madeira que tinha saído em defesa da proposta de alteração apresentada pelo PS, justificando o recuo face ao fim das PPP preconizado inicialmente pelo Governo. A deputada defendeu que o Executivo deve ter a possibilidade de, em casos excecionais, recorrer à gestão privada.

"A proposta do PS apenas assume que um Governo pode, em casos excecionais e devidamente fundamentados, recorrer à gestão privada de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, supletiva e temporariamente, caso não seja possível garantir a gestão pública", explicou a deputada no Parlamento. A seu ver, não se deve "vedar" a possibilidade de prorrogar o prazo da PPP como aconteceu com o hospital de Cascais.

Por sua vez, Catarina Martins, coordenadora do BE, defendeu que a proposta do seu partido terminava com a "promiscuidade" das PPP, ao contrário da nova proposta dos socialistas. "Os hospitais públicos têm cada vez menos e o Estado engorda os privados", criticou. "Havia acordo para proteger o SNS, porque o Governo recuou? Esta maioria tem um passado sobre isto: acabámos com os contratos de associação, agora o Governo tinha acordado fazer o mesmo na Saúde. Porque recuou? Porque agora acha que temos de pagar ao privado para gerir hospitais quando o SNS tem capacidade de o fazer?", questionou a deputada bloquista dirigindo-se a Costa.

"Parece é desconhecer a proposta do PS que diz que a gestão pode ser supletiva e temporária, ora, temporários são todos os contratos das PPP", disse ainda Catarina Martins.

"Não confunda a árvore com a floresta senhora deputada. O que é preciso é acabar com a lei de bases de 1990, acabar com o princípio da concorrencialidade e estabelecer que o SNS é público, sem prejuízo da natureza complementar e supletiva do setor social e privado. É aí que nos devemos centrar se não quisermos desperdiçar esta oportunidade", respondeu o primeiro-ministro.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou o PS de apresentar "uma posição inaceitável", lamentando que se estejam a "escancarar as portas" a uma "ofensiva" contra o SNS. A Costa, o líder comunista desafiou a estar "disponível para o diálogo" que permita "defender o SNS da gula dos privados".

Costa respondeu que "só não há acordo na Lei de Bases da Saúde se não houver vontade política e continuarmos a confundir a árvore com a floresta". E Jerónimo de Sousa recorreu à ironia falando de "uma acácia que invade toda a floresta", para alertar o primeiro-ministro que uma PPP na Saúde pode contaminar o sistema.