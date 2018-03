Costa diz que é preciso quebrar círculo vicioso que levou ao abandono da floresta

Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, este sábado, que é preciso "interromper o círculo vicioso" que conduziu ao abandono das florestas e à falta de limpeza nas matas.

Esta afirmação do primeiro-ministro surgiu na sequência da reivindicação da presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, que considera que os municípios devem estar mais dotados de equipamentos e meios humanos para a limpeza das florestas.

"Quando as zonas de intervenção florestal e as entidades estiverem plenamente a funcionar, os próprios privados passam a ter rendimento da exploração florestal que permita fazer a limpeza. Temos de interromper este círculo vicioso em que o abandono ou a falta de rendimentos da floresta faz com que ninguém limpe", afirmou o primeiro-ministro, para quem é necessário ter, antes, um "círculo virtuoso".

António Costa e o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, visitaram, este sábado, dois pontos na serra de São Mamede, em Portalegre, onde estão a decorrer trabalhos de limpeza na floresta, tendo "vestido" o papel de sapadores florestais para contribuir para a limpeza daquele espaço.

"É um trabalho duro [sapador florestal] e tem de se ter cuidado para não se bater na pedra, para não se cortar os rebentos das árvores", considerou António Costa, após executar alguns trabalhos de limpeza numa zona de mato.

Para o primeiro-ministro, o trabalho desenvolvido pelos sapadores florestais é de "grande valor", sendo um serviço "precioso" para que todos possam viver mais seguros. "Tinha também curiosidade em ver como é. É um trabalho imenso", acrescentou.

Em plena serra de São Mamede, António Costa defendeu ainda que é preciso continuar a reforçar os meios e sublinhou que está aberto um concurso para recrutar mais 500 sapadores florestais, estando estes também a ser reequipados.

Questionado pelos jornalistas sobre as coimas a aplicar caso os proprietários não executem o trabalho de limpeza nas matas previsto na lei, o primeiro-ministro voltou a afirmar que o objetivo não é andar a "cobrar multas, nem andar a sancionar as pessoas".

"O nosso objetivo é que cada um faça o maior esforço possível até 31 de maio e limparmos o máximo que pudermos. Por isso é que já foi tomada a decisão que todos os autos que sejam levantados até 31 de maio serão anulados se, entretanto, as pessoas fizerem a limpeza", explicou.

O primeiro-ministro iniciou, este sábado, o dia a sul, visitando uma ação de limpeza organizada pelo município de Loulé (distrito de Faro), seguindo depois para Portalegre.

O Presidente da República e cerca de 20 membros do Governo participam hoje em ações destinadas a alertar para a importância da limpeza dos matos e da prevenção contra incêndios, e que visam também "clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de maio".